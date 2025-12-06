Café Théâtre Côté Rocher Comment draguer après 50 ans Rue Roland Le Preux Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher Comment draguer après 50 ans Rue Roland Le Preux Rocamadour vendredi 17 avril 2026.
Café Théâtre Côté Rocher Comment draguer après 50 ans
Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-19
Une comédie pétillante à sketch pleine d’autodérision sur les rendez-vous amoureux… où
tout peut basculer sur un malentendu !
Ici, pas de recettes miracles ni de leçons de drague, juste des personnages attachants, des situations
loufoques, des rencards qui dérapent… et des fous rires garantis
Des situations qui nous rappelle qu’en amour, rien n’est écrit et que l’on a le plaisir de recommencer, à tout âge
De Séverine Warney et Frédéric Sandeau
Une comédie pétillante à sketch pleine d’autodérision sur les rendez-vous amoureux… où
tout peut basculer sur un malentendu !
Ici, pas de recettes miracles ni de leçons de drague, juste des personnages attachants, des situations
loufoques, des rencards qui dérapent… et des fous rires garantis
Des situations qui nous rappelle qu’en amour, rien n’est écrit et que l’on a le plaisir de recommencer, à tout âge
De Séverine Warney et Frédéric Sandeau
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Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
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English :
A sparkling, self-deprecating sketch comedy about dating… where
anything can turn on a misunderstanding!
There are no miracle recipes or dating lessons here, just endearing characters, wacky
situations, dates gone awry? and guaranteed laughs
Situations that remind us that in love, nothing is written in stone, and that we have the pleasure of starting again, at any age
From Séverine Warney and Frédéric Sandeau
L’événement Café Théâtre Côté Rocher Comment draguer après 50 ans Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne