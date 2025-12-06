Café Théâtre Côté Rocher Comment draguer après 50 ans Rue Roland Le Preux Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher Comment draguer après 50 ans

Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-19

Une comédie pétillante à sketch pleine d’autodérision sur les rendez-vous amoureux… où

tout peut basculer sur un malentendu !

Ici, pas de recettes miracles ni de leçons de drague, juste des personnages attachants, des situations

loufoques, des rencards qui dérapent… et des fous rires garantis

Des situations qui nous rappelle qu’en amour, rien n’est écrit et que l’on a le plaisir de recommencer, à tout âge

De Séverine Warney et Frédéric Sandeau

Une comédie pétillante à sketch pleine d’autodérision sur les rendez-vous amoureux… où

tout peut basculer sur un malentendu !

Ici, pas de recettes miracles ni de leçons de drague, juste des personnages attachants, des situations

loufoques, des rencards qui dérapent… et des fous rires garantis

Des situations qui nous rappelle qu’en amour, rien n’est écrit et que l’on a le plaisir de recommencer, à tout âge

De Séverine Warney et Frédéric Sandeau

.

Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A sparkling, self-deprecating sketch comedy about dating… where

anything can turn on a misunderstanding!

There are no miracle recipes or dating lessons here, just endearing characters, wacky

situations, dates gone awry? and guaranteed laughs

Situations that remind us that in love, nothing is written in stone, and that we have the pleasure of starting again, at any age

From Séverine Warney and Frédéric Sandeau

L’événement Café Théâtre Côté Rocher Comment draguer après 50 ans Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne