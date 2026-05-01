Villiers-en-Lieu

Café Tricot

Médiathèque Villiers-en-Lieu Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Tout public

Un moment à partager en petit groupe. .

Médiathèque Villiers-en-Lieu 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 62 78

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English :

L’événement Café Tricot Villiers-en-Lieu a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne