Café Tricot Villiers-en-Lieu
Café Tricot Villiers-en-Lieu vendredi 29 mai 2026.
Villiers-en-Lieu
Café Tricot
Médiathèque Villiers-en-Lieu Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Tout public
Un moment à partager en petit groupe. .
Médiathèque Villiers-en-Lieu 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 62 78
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English :
L’événement Café Tricot Villiers-en-Lieu a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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