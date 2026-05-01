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Café Tricot Villiers-en-Lieu

Café Tricot Villiers-en-Lieu vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 52100 Villiers-en-Lieu

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Villiers-en-Lieu

Café Tricot

Médiathèque Villiers-en-Lieu Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Tout public
Un moment à partager en petit groupe.   .

Médiathèque Villiers-en-Lieu 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 62 78 

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English :

L’événement Café Tricot Villiers-en-Lieu a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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