Café, vanille, sucre Sermamagny
Café, vanille, sucre Sermamagny dimanche 17 mai 2026.
Sermamagny
Café, vanille, sucre
Maison départementale de l’environnement Sermamagny Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00
Date(s) :
2026-05-17
L’artiste coréenne Ju Hyun Lee, mène avec nous une expérience étonnante. Son projet explorer des alternatives locales au sucre, à la vanille et au café, trois produits qui nous paraissent incontournables dans notre quotidien mais dont la production massive est loin d’être neutre pour la planète. Ainsi que des modes de transformation et de conservation sobres. .
Maison départementale de l’environnement Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Café, vanille, sucre
L’événement Café, vanille, sucre Sermamagny a été mis à jour le 2026-04-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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