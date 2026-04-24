Sermamagny

Café, vanille, sucre

Maison départementale de l’environnement Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :

2026-05-17

L’artiste coréenne Ju Hyun Lee, mène avec nous une expérience étonnante. Son projet explorer des alternatives locales au sucre, à la vanille et au café, trois produits qui nous paraissent incontournables dans notre quotidien mais dont la production massive est loin d’être neutre pour la planète. Ainsi que des modes de transformation et de conservation sobres. .

Maison départementale de l’environnement Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Café, vanille, sucre

L’événement Café, vanille, sucre Sermamagny a été mis à jour le 2026-04-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)