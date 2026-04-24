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Café, vanille, sucre Sermamagny

Café, vanille, sucre Sermamagny dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Maison départementale de l'environnement

Ville : 90300 Sermamagny

Département : Territoire de Belfort

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sermamagny

Café, vanille, sucre

Maison départementale de l’environnement Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :
2026-05-17

L’artiste coréenne Ju Hyun Lee, mène avec nous une expérience étonnante. Son projet explorer des alternatives locales au sucre, à la vanille et au café, trois produits qui nous paraissent incontournables dans notre quotidien mais dont la production massive est loin d’être neutre pour la planète. Ainsi que des modes de transformation et de conservation sobres.   .

Maison départementale de l’environnement Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Café, vanille, sucre

L’événement Café, vanille, sucre Sermamagny a été mis à jour le 2026-04-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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