Café Vinyles David Bowie de 1968 à 1980 Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
Café Vinyles David Bowie de 1968 à 1980 Médiathèque l’Uni’Vert Scaër lundi 19 janvier 2026.
Café Vinyles David Bowie de 1968 à 1980
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-19 10:30:00
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-19
Rendez-vous autour d’un café et de musique à la grande salle de la médiathèque, cette fois la sélection portera sur l’artiste David Bowie.
Pour les adultes. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café Vinyles David Bowie de 1968 à 1980
L’événement Café Vinyles David Bowie de 1968 à 1980 Scaër a été mis à jour le 2026-01-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS