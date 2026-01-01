Café Vinyles David Bowie de 1968 à 1980 Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Café Vinyles David Bowie de 1968 à 1980

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Début : 2026-01-19 10:30:00

fin : 2026-01-19

Rendez-vous autour d’un café et de musique à la grande salle de la médiathèque, cette fois la sélection portera sur l’artiste David Bowie.

Pour les adultes. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

English : Café Vinyles David Bowie de 1968 à 1980

