Cafécrans – notre vie privée en danger, Bibliothèque Triangle, Rennes

Informations pratiques

Cafécrans – notre vie privée en danger Samedi 10 octobre, 16h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Un rendez-vous convivial chaque mois pour prendre le temps de réfléchir sur nos écrans.

Partagez vos ressentis et vos questions sur notre protection et celle de nos proches

autour d’un jeu de carte fait maison.Adultes & ados tous niveaux.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

Rencontres et réflexions autour du numérique numérique

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