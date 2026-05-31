Cafés numériques : Accompagner son enfant au collège, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Cafés numériques : Accompagner son enfant au collège Samedi 26 septembre, 14h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Nous vous proposons un temps dédié à la prise en main des outils numériques utilisés au collège, notamment les Espaces Numériques de Travail (ENT). Ces plateformes sont aujourd’hui au cœur du suivi scolaire : elles permettent de consulter les notes, les devoirs, les absences, mais aussi de communiquer avec les enseignants et l’établissement.

Ce rendez-vous alternera entre apports d’informations et ateliers pratiques afin de vous familiariser avec ces outils et de mieux comprendre leur fonctionnement. Vous pourrez ainsi gagner en autonomie dans leur utilisation et accompagner plus efficacement votre enfant dans son parcours scolaire.

En complément, nous vous présenterons une sélection d’outils numériques gratuits utiles pour la scolarité : applications pour s’organiser, ressources pédagogiques en ligne, aides aux devoirs. L’objectif est de vous donner des repères concrets et accessibles pour soutenir votre enfant au quotidien, tout en favorisant son autonomie.

Un moment d’échange vous sera également proposé pour poser vos questions, partager vos expériences et repartir avec des conseils adaptés à vos besoins.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Dans le cadre d’un « Café Numérique », apprenez à utiliser les outils numériques du collège pour suivre la scolarité de votre enfant et mieux l’accompagner au quotidien.

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