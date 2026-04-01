Cafés Occitan la cueillette du printemps les répountchous Rodez
Cafés Occitan la cueillette du printemps les répountchous Rodez jeudi 30 avril 2026.
Rodez
Cafés Occitan la cueillette du printemps les répountchous
Place Foch Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
La cueillette du printemps les répountchous.
Par chez nous, le mois d’avril est synonyme de répountchous, cueillette sauvage du printemps. Nous en parlerons lors de ce café occitan ouvert à tous. .
Place Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 18 75 contact@ccor.eu
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English :
Spring harvest: repountchous.
L’événement Cafés Occitan la cueillette du printemps les répountchous Rodez a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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