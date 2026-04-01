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Cafés Occitan la cueillette du printemps les répountchous Rodez

Cafés Occitan la cueillette du printemps les répountchous Rodez

Cafés Occitan la cueillette du printemps les répountchous Rodez jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Place Foch

Ville : 12000 Rodez

Département : Aveyron

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : Gratuit

Rodez

Cafés Occitan la cueillette du printemps les répountchous

Place Foch Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

La cueillette du printemps les répountchous.
Par chez nous, le mois d’avril est synonyme de répountchous, cueillette sauvage du printemps. Nous en parlerons lors de ce café occitan ouvert à tous.   .

Place Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 18 75  contact@ccor.eu

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English :

Spring harvest: repountchous.

L’événement Cafés Occitan la cueillette du printemps les répountchous Rodez a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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