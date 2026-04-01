Rodez

Cafés Occitan la cueillette du printemps les répountchous

Place Foch Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

La cueillette du printemps les répountchous.

Par chez nous, le mois d’avril est synonyme de répountchous, cueillette sauvage du printemps. Nous en parlerons lors de ce café occitan ouvert à tous. .

Place Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 18 75 contact@ccor.eu

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English :

Spring harvest: repountchous.

L’événement Cafés Occitan la cueillette du printemps les répountchous Rodez a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)