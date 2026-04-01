Rodez

Les Jeudisco des Halles

26 Place Eugène Raynaldy Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-30

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-30

Les jeudisco des halles de Rodez vous attendent tous les derniers jeudis du mois à partir de 19h.

Profitez d’une offre street food dans une ambiance disco. Restauration et boissons sur place. .

26 Place Eugène Raynaldy Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The jeudisco at Rodez’s halles awaits you every last Thursday of the month from 7pm.

L’événement Les Jeudisco des Halles Rodez a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)