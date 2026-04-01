Les Jeudisco des Halles Rodez
Les Jeudisco des Halles Rodez jeudi 30 avril 2026.
Rodez
Les Jeudisco des Halles
26 Place Eugène Raynaldy Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-04-30
Les jeudisco des halles de Rodez vous attendent tous les derniers jeudis du mois à partir de 19h.
Profitez d’une offre street food dans une ambiance disco. Restauration et boissons sur place. .
26 Place Eugène Raynaldy Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
The jeudisco at Rodez’s halles awaits you every last Thursday of the month from 7pm.
L’événement Les Jeudisco des Halles Rodez a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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