Informations pratiques

Rodez

CONCERT DO MONTEBELLO Trio et chœurs de l’Ensemble YAQUA CHANTER

Place du Maréchal Foch Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le spectacle Le don de l’eau , ce sont des histoires, des chansons, plusieurs voix, plusieurs langues, un hymne à ce trésor dont nous sommes fait.

Pour Do Montebello L’IA la plus convoitée reste l’Intelligence Aquatique, gardienne de la vie

Du torrent à la goutte restante, de l’abondance au manque, l’eau est un bien sacré

Elle chante, rugit, craque, coule, dévale, glisse.

Elle est don

Du craquement des icebergs à la furie des torrents et des rivières qui retrouvent leur lit d’antan.

La nature de l’eau est infiniment variée, aussi différente que sont les chansons qui la célèbrent de par le Monde où elle se présente, pour tout le vivant, sous forme de rivière, de lac, de neige et de nuages, de mer, d’étangs, de banquise, d’océan, de ruisseau, de glace, de givre.

Elle est don

Partout où elle se déploie douce, salée, de glace, elle porte mémoire des âges de la Terre, de ses transformations.

Elle porte mémoire de mondes anciens, de civilisations qui la tiennent pour divinité absolue.

D’où que l’on vienne; où que l’on soit, elle est célébrée, redoutée, espérée, souveraine pour toutes les espèces qu’elle abreuve, qu’elle abrite.

Le don de l’eau, c’est la vie sur terre et ce concert nous en offre une splendide palette .

Place du Maréchal Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 79 21 59 82 macarons12@yahoo.fr

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English :

The show %AB The Gift of Water %BB features stories, songs, many voices, many languages, and a hymn %E0 to this treasure of which we are made.

L’événement CONCERT DO MONTEBELLO Trio et chœurs de l’Ensemble YAQUA CHANTER Rodez a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)