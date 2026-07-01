Informations pratiques

Rodez

Théatre: ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

1 rue Sarrus Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-11-07 2027-01-16 2027-02-27 2027-03-20 2027-04-24

Paris, 1942.

Pour échapper à la barbarie nazie, Joseph Haffmann confie sa bijouterie à son employé Pierre Vigneau avant de disparaître dans la cave de son propre commerce.

Entre suspense, émotion, humanité et dilemmes moraux, Adieu Monsieur Haffmann est une œuvre bouleversante qui nous interroge sur nos choix lorsque le monde bascule.

Une création où le théâtre rencontre le mouvement et l’émotion.

Mise en scène Fabien AUSTRUY Fabien Austruy

Chorégraphies Léonie Bonnefé Léonie Bonnefé & Dorian Campos Dorian Cmp

Communication visuelle David Dieste

Photographies Aurélie Fontana

Attention les places sont limitées et les premières demandes sont déjà nombreuses.

Nous vous conseillons vivement de réserver dès maintenant.

Ne tardez pas… il n’y aura peut-être pas de place pour tout le monde. .

1 rue Sarrus Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 74 13 64 34

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English :

Paris, 1942.

To escape Nazi barbarism, Joseph Haffmann entrusted his jewelry store to his employee, Pierre Vigneau, before disappearing into the basement of his own shop.

L’événement Théatre: ADIEU MONSIEUR HAFFMANN Rodez a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)