Concert & Atelier d’écriture Rodez
mercredi 8 juillet 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Concert & Atelier d’écriture
5, rue de Bonald Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Venez découvrir ou redécouvrir les chansons de Renaud R dans un cadre intimiste !
Concert en solo de Renaud R (auteur-compositeur-interprète)
Programme:
15 h Atelier d’écriture pour jouer avec les mots, exprimer ce qui se trouve au dedans et pourquoi pas lire en musique et en public avant le concert !
20 h Concert en solo de Renaud R (auteur-compositeur-interprète). 15 .
5, rue de Bonald Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 7 84 14 24 44 renaudr.cheminducoeur@gmail.com
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English :
Come discover or rediscover Renaud R’s songs in an intimate setting!
L’événement Concert & Atelier d’écriture Rodez a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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