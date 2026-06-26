Informations pratiques

Rodez

Concert & Atelier d’écriture

5, rue de Bonald Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez découvrir ou redécouvrir les chansons de Renaud R dans un cadre intimiste !

Concert en solo de Renaud R (auteur-compositeur-interprète)

Programme:

15 h Atelier d’écriture pour jouer avec les mots, exprimer ce qui se trouve au dedans et pourquoi pas lire en musique et en public avant le concert !

20 h Concert en solo de Renaud R (auteur-compositeur-interprète). 15 .

5, rue de Bonald Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 7 84 14 24 44 renaudr.cheminducoeur@gmail.com

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English :

Come discover or rediscover Renaud R’s songs in an intimate setting!

L’événement Concert & Atelier d’écriture Rodez a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)