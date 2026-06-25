Rodez

Echange autour du métier d’artiste: Lombre/GUIHOME

7 Rue du Bal Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Rencontre avec Lombre.

Échange autour du métier d’artiste, des parcours de création et des passerelles entre nos deux arts. .

7 Rue du Bal Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 83 86 76 93

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English :

Meeting with Lombre.

L’événement Echange autour du métier d’artiste: Lombre/GUIHOME Rodez a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)