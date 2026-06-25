Echange autour du métier d’artiste: Lombre/GUIHOME Rodez
Echange autour du métier d’artiste: Lombre/GUIHOME Rodez jeudi 2 juillet 2026.
Rodez
Echange autour du métier d’artiste: Lombre/GUIHOME
7 Rue du Bal Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Rencontre avec Lombre.
Échange autour du métier d’artiste, des parcours de création et des passerelles entre nos deux arts. .
7 Rue du Bal Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 83 86 76 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting with Lombre.
L’événement Echange autour du métier d’artiste: Lombre/GUIHOME Rodez a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Rodez (Aveyron)
- Comedie musicale LES MISERABLES Rodez 4 juillet 2026
- Festival d’Autan Hommages & sonates françaises Rodez 8 juillet 2026
- Spectacle vivant Oedipe Utopie Rodez 11 juillet 2026
- F’ESTIVADA Rodez 16 juillet 2026
- F’ESTIVADA Rodez 17 juillet 2026