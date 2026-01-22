Spectacle vivant Oedipe Utopie Rodez
Spectacle vivant Oedipe Utopie Rodez samedi 11 juillet 2026.
Rodez
Spectacle vivant Oedipe Utopie
Place Clémenceau Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Création scénique d’après Œdipe Roi de Sophocle, interprétée par la compagnie Tempo Théâtre.
La compagnie a travaillé pendant deux ans autour de la tragédie antique, aboutissant à une proposition qui réduit la tragédie Œdipe roi de Sophocle à l’os, dépouillée de son origine sacrale. Le drame est ainsi amené à une dimension intime, où le héros mène l’enquête pour libérer la cité de la peste, tourmenté par l’énigme de son destin, dans un espace fermé dans lequel les autres personnages viennent le hanter pour le conduire à la vérité tragique de sa naissance maudite.
Réservation obligatoire Billetterie Rodez Agglo
Ouverture de la billetterie le 2 juin. .
Place Clémenceau Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 76 77 infos.tourisme@rodezagglo.fr
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English :
Scenic creation based on Sophocles?s ?dipe Roi, performed by the Tempo Théâtre company.
L’événement Spectacle vivant Oedipe Utopie Rodez a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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