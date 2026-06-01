Rodez

Soirée dansante

90 Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Rendez-vous au Jardin Public de Rodez pour une soirée festive en plein air ! Au programme Rock, Swing, Danses Latines et Rétro sur le kiosque.

Le kiosque du jardin public se transformera en piste de danse pour accueillir tous les amateurs. Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, venez partager un moment de plaisir, de musique et de convivialité.

Au programme Rock, Swing, Danses Latines et Rétro sur le kiosque.

-Talons aiguilles interdits

-Manifestation annulée en cas de pluie

Organisé par Envie de Danser, avec le soutien de la Ville de Rodez et de l’Association G.A.S

Venez nombreux pour profiter d’une belle soirée estivale au rythme de la danse ! .

90 Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Come to the Jardin Public in Rodez for a festive evening outdoors! On the program: rock, swing, Latin dance, and retro music at the bandstand.

L’événement Soirée dansante Rodez a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)