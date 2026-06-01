Rodez

Théâtre spectacle de restitution des élèves du Conservatoire de Rodez

5 Place Sainte Catherine Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Les élèves du Parcours Études Théâtre du Conservatoire de Rodez présentent une soirée de restitution en trois volets mêlant créations originales.

Ce spectacle en trois parties mettra en lumière le travail effectué par les élèves du parcours théâtre tout au long de cette année scolaire, et se déroulera dans l’auditorium du conservatoire.

18h 00 Partie 1 Ecritures personnelles : la Loge des actrices

Un exercice de mise en abyme du théâtre, autour de personnages inventés par les élèves. Une performance d’improvisation dans l’ici et maintenant de la scène.

19h Partie 2 – Extraits de la Maison de Bernarda Alba de Federico de Garcia Lorca avec la participation des élèves de la classe de Musiques actuelles.

20h30 Partie 3 Les élèves présentent une création d’après La Colonie de Marivaux, un texte écrit en 1750, dans une version adaptée et moderne. .

5 Place Sainte Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 80 30 contact@crd-aveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Students in the Theater Studies Program at the Rodez Conservatory will present a three-part performance featuring a mix of original works.

L’événement Théâtre spectacle de restitution des élèves du Conservatoire de Rodez Rodez a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)