CYCLE DE CONFÉRENCES MUSÉE SOULAGES CAUE -Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement- avenue Victor Hugo Rodez

CYCLE DE CONFÉRENCES MUSÉE SOULAGES CAUE -Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement-

avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-05-06

Gratuit sur réservation 5 dates 6 mai, 29 mai, 26 juin, 2 octobre, 27 novembre

Dans le cadre du partenariat engagé depuis plusieurs années, en faveur notamment de la sensibilisation à l’architecture contemporaine, le musée Soulages et le CAUE proposent, en 2026, un cycle de conférences dont la thématique générale porte successivement sur l’arbre et la pierre. Ces sujets seront déclinés du point de vue des spécialistes du bâti et de l’environnement ainsi que du point de vue de l’histoire de l’art.

Les conférences sont gratuites, sur réservation et se déroulent à l’auditorium du musée Soulages.



Mercredi 6 mai À 18 h 30

Penser la ville à l’aune d’une vie d’arbre

Véronique Mure

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Vendredi 29 mai À 18 h 30

L’arbre dans l’art

par Christophe Hazemann, directeur adjoint du musée Soulages

Pierre Soulages a commencé par peindre des arbres dans sa jeunesse.

L’arbre, le jardin arboré ou la forêt ont plus ou moins passionné les artistes selon les périodes historiques. Ils furent tantôt considérés comme un décor, tantôt comme un sujet primordial ou associés à des thèmes symbolique variés. La forme de l’arbre et son interaction avec l’espace dans lequel il est représenté ont été interprétés de diverses manières, jusqu’à l’abstraction.

Réservation via le site du musée https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/conference-larbre-dans-lart-vendredi-29-mai-a-18h30/

Vendredi 26 juin À 18 h 30

Histoire d’un arbre

Mathias Bonneau

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Vendredi 2 octobre À 18 h 30

La présence de la pierre

Atelier Perraudin

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Vendredi 27 novembre À 18 h 30

Monolithe, vous avez dit monolithe ?

Une histoire des gros cailloux (ou pas) dans l’art

Par Guillaume Audureau, médiateur au musée Soulages



Réservation via le site du musée prochainement



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avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Free on reservation 5 dates: May 6, May 29, June 26, October 2, November 27

L’événement CYCLE DE CONFÉRENCES MUSÉE SOULAGES CAUE -Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement- Rodez a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)