Rodez

NUIT DES MUSEES La classe, l’oeuvre au musée Denys-Puech

Place Clémenceau Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le musée Denys-Puech présentera à l’occasion de la Nuit européenne des musées, la création des élèves de la classe de CM2 de l’école Cambon, dans le cadre du dispositif La classe, l’œuvre ! .

Les élèves de l’école Cambon ont explorés les rues de Rodez pour découvrir la statuaire publique de Denys Puech. Accompagnés par la médiatrice du musée, les enfants ont créé une carte sensible de leur quartier : un parcours mêlant mémoire, émotions et regard personnel sur le patrimoine urbain. Un voyage artistique unique à contempler lors de la Nuit des musées !

Gratuit, sans réservation. .

Place Clémenceau Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 82 20

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English :

To mark European Museum Night, the Musée Denys-Puech will be presenting the creations of pupils from the CM2 class at the Cambon school, as part of the La classe, l??uvre! program.

L’événement NUIT DES MUSEES La classe, l’oeuvre au musée Denys-Puech Rodez a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)