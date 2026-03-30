Color Run Rodez

Color Run Rodez 2026-05-17

Color Run Rodez dimanche 17 mai 2026.

Color Run

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

LA COLOR RUN REVIENT À Rodez !
Après une première édition pleine de couleurs et de bonne humeur… on remet ça
Rendez-vous le 17 mai 11h pour la 2ᵉ édition ! aux Haras de Rodez.
Sur inscription.
Course à pied FUN sur 5 km ! 10  .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie   color.runrodez12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

COLOR RUN COMES BACK TO Rodez!
After a first edition full of color and good humor? we’re back!
Rendezvous on May 17, 11am for the 2nd edition! at the Haras de Rodez.
Registration required.

L’événement Color Run Rodez a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rodez (Aveyron)