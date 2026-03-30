Color Run Rodez
Color Run Rodez dimanche 17 mai 2026.
Color Run
Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
LA COLOR RUN REVIENT À Rodez !
Après une première édition pleine de couleurs et de bonne humeur… on remet ça
Rendez-vous le 17 mai 11h pour la 2ᵉ édition ! aux Haras de Rodez.
Sur inscription.
Course à pied FUN sur 5 km ! 10 .
Rodez 12000 Aveyron Occitanie color.runrodez12@gmail.com
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English :
COLOR RUN COMES BACK TO Rodez!
After a first edition full of color and good humor? we’re back!
Rendezvous on May 17, 11am for the 2nd edition! at the Haras de Rodez.
Registration required.
L’événement Color Run Rodez a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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