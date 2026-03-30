Color Run

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

LA COLOR RUN REVIENT À Rodez !

Après une première édition pleine de couleurs et de bonne humeur… on remet ça

Rendez-vous le 17 mai 11h pour la 2ᵉ édition ! aux Haras de Rodez.

Sur inscription.

Course à pied FUN sur 5 km ! 10 .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie color.runrodez12@gmail.com

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English :

COLOR RUN COMES BACK TO Rodez!

After a first edition full of color and good humor? we’re back!

Rendezvous on May 17, 11am for the 2nd edition! at the Haras de Rodez.

Registration required.

L’événement Color Run Rodez a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)