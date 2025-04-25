Concert Calogero Rodez

Concert Calogero Rodez mercredi 3 juin 2026.

Aveyron

Concert Calogero Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : 39 – 39 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Calogero sera en concert à l’Amphithéâtre de Rodez, mer. 3 juin 2026 20h.

Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.

Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites. .

Boulevard du 122e RI

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Calogero will be in concert at the Amphithéâtre de Rodez, Wed. June 3, 2026 8pm.

German :

Calogero gibt ein Konzert im Amphitheater in Rodez, Mi. 3. Juni 2026 20 Uhr.

Italiano :

Calogero sarà in concerto all’Amphithéâtre de Rodez, mercoledì 3 giugno 2026 ore 20.00.

Espanol :

Calogero dará un concierto en el Anfiteatro de Rodez, el miércoles 3 de junio de 2026 a las 20.00 horas.

L’événement Concert Calogero Rodez a été mis à jour le 2025-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)