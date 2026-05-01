Rodez

NUIT DES MUSEES La classe, l’oeuvre au musée Fenaille

14 place Eugène Raynaldy Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le musée Fenaille présentera à l’occasion de la Nuit européenne des musées, la création des élèves de CE1 et CE2 de la classe de Marie Anselmi Macia, école de Gourgan, dans le cadre du dispositif La classe, l’œuvre ! .

Cette année, le musée Fenaille leur a proposé une exploration des représentations animales réelles, imaginaires et hybrides dans l’art médiéval. La nuit des musées est l’occasion de rendre visible leurs créations artistiques : une chimère géante sortie tout droit de leur imagination, créée collectivement, ainsi que des réalisations individuelles.

Gratuit, sans réservation. .

14 place Eugène Raynaldy Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 84 30

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English :

On the occasion of European Museum Night, the Musée Fenaille will be presenting the creations of CE1 and CE2 pupils from Marie Anselmi Macia?s class at the Gourgan school, as part of the Class, Work!

L’événement NUIT DES MUSEES La classe, l’oeuvre au musée Fenaille Rodez a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)