Atelier vélo participatif gratuit, UNIK BIKE Occasion, Rodez
Atelier vélo participatif gratuit, UNIK BIKE Occasion, Rodez samedi 9 mai 2026.
Atelier vélo participatif gratuit Samedi 9 mai, 10h00, 16h00 UNIK BIKE Occasion Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Venez avec votre vélo pour apprendre à régler vous même les freins.
UNIK BIKE Occasion 37 Avenue de Paris 12000 rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « email », « value »: « occasion@unikbike.fr »}]
Apprenez à regler vos freins
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