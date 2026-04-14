Atelier vélo participatif gratuit, UNIK BIKE Occasion, Rodez

Atelier vélo participatif gratuit Samedi 9 mai, 10h00, 16h00 UNIK BIKE Occasion Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Venez avec votre vélo pour apprendre à régler vous même les freins.

UNIK BIKE Occasion 37 Avenue de Paris 12000 rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « email », « value »: « occasion@unikbike.fr »}]

Apprenez à regler vos freins