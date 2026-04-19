Rodez

FESTIVAL GRAVATS & DÉCIBELS

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-07

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-07

Rendez-vous pour deux soirées exceptionnelles un dernier tour de piste avant que notre salle de concert ne ferme pour 20 mois de travaux. Deux nuits pour célébrer ensemble tout ce que le lieu nous a offert et pour lancer la suite avec énergie ! Co

Jeudi 7 mai 2026La diane RouergateDJ SahmenKalangataR.WanFBM Sound System

Vendredi 8 mai 2026Chorale TuttiEriba Sound

DJ Kala

BämAntes & MadzesDJ Pussy grriotte

DJ Rowse

Mais aussi visites du Club et présentation des travaux, projections et Food truck .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

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English :

Rendezvous for two exceptional evenings: a last hurrah before our concert hall closes for 20 months of renovations. Two nights to celebrate all that the venue has offered us, and to launch the next phase with energy! Co

L’événement FESTIVAL GRAVATS & DÉCIBELS Rodez a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)