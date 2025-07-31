Spectacle Patrick Sébastien Rodez

Spectacle Patrick Sébastien Rodez jeudi 23 avril 2026.

Spectacle Patrick Sébastien

Rodez Aveyron

Tarif : 39 – 39 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Spectacle Patrick Sébastien, à l’Amphithéâtre, jeu. 23 avril 2026 20h00.

Hommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sebastien.

Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sebastien rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre.

De Coluche à Bourvil et De Funes, de Nougaro à Gainsbourg, de Brassens aux Tontons Flingueurs, entre autres, un one music man show où se mêlent l’actualité et la nostalgie.

Original, drôle, émouvant, le spectacle le plus personnel et le plus attachant de Patrick Sebastien. .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Patrick Sébastien show, at the Amphitheatre, Thu. april 23, 2026 8:00 pm.

German :

Show Patrick Sébastien, im Amphitheater, Do. 23. April 2026 20.00 Uhr.

Italiano :

Spettacolo di Patrick Sébastien, all’Anfiteatro, Gio. 23 aprile 2026 ore 20.00.

Espanol :

Espectáculo de Patrick Sébastien, en el Anfiteatro, jue. 23 de abril de 2026 20.00 h.

