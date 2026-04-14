Mission Vélotaf, rodez, Rodez

Mission Vélotaf 1 – 31 mai rodez Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Mission Vélotaf est un challenge inter-entreprises organisé par l’association Vélocité Rodez Aveyron dans le cadre de l’événement national Mai à Vélo.

Du 1er au 31 mai 2026, les entreprises de Rodez Agglomération et des environs sont invitées à relever un défi collectif : encourager leurs salariés à venir au travail à vélo et à cumuler un maximum de kilomètres.

Le principe est simple : chaque trajet à vélo enregistré via l’application Géovélo permet de faire progresser son entreprise dans le classement. L’objectif est de mobiliser les équipes autour d’un challenge accessible à tous, que l’on soit déjà cycliste ou simplement curieux de tester le vélotaf.

Mission Vélotaf, c’est avant tout une opportunité pour les entreprises de créer une dynamique positive en interne, de fédérer les équipes autour d’un projet concret et de s’inscrire dans une démarche de mobilité plus durable. C’est aussi un moyen de valoriser son engagement grâce à des données mesurables comme les kilomètres parcourus.

Simple à mettre en place et sans contrainte logistique, le challenge permet de participer facilement à une initiative collective à l’échelle du territoire, tout en bénéficiant d’une visibilité auprès des acteurs locaux.

Le challenge se clôturera par une remise des prix le 17 juin à 18h à la Maison du Vélo de Rodez, un moment convivial qui viendra récompenser les entreprises participantes et valoriser leur engagement.

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Mission Vélotaf est un challenge inter-entreprises qui invite les organisations de Rodez Agglomération et des environs à encourager leurs salariés à venir au travail à vélo pendant tout le mois de mai