Conférence au musée Fenaille Les secrets (scientifiques) de quelques oeuvres d’art Rodez

Conférence au musée Fenaille Les secrets (scientifiques) de quelques oeuvres d’art

14 place Eugène Raynaldy Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Pourquoi ce bateau dans La Vue de Delft de Vermeer est-il inhabituel ? Pourquoi ce Christ de Michel-Ange a-t-il 33 dents ? Pourquoi ces chevaux de Géricault dans Le Derby d’Epsom ne sont pas réalistes ?

Pourquoi le coquelicot de Monet n’existe-t-il plus ? Parmi les nombreux chemins reliant l’art et la science, celui que j’emprunte consiste à regarder une œuvre, souvent un classique célébré à travers le monde, pour y révéler une histoire de science qui vient compléter la perception et enrichir l’émotion…

Conférence de Loïc Mangin, rédacteur en chef du magazine Pour la science .

Réservation obligatoire (nombre de place limité) Billetterie Rodez Agglo

Ouverture de la billetterie le 17 février. .

14 place Eugène Raynaldy Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Why is this boat in Vermeer’s View from Delft unusual? Why does Michelangelo’s Christ have 33 teeth? Why aren’t Géricault’s horses in The Epsom Derby realistic?

