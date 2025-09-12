Trinquons atelier Cépages Oubliés Rodez

Trinquons atelier Cépages Oubliés Rodez jeudi 28 mai 2026.

Trinquons atelier Cépages Oubliés

8 place Emma Calvé Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Jeudi 28 Mai 2026 « Cépages Oubliés » à Rodez 19h30. Durée de l’atelier 1h30 environ.

Inscription au plus tard 2 jours avant la date de l’atelier.

Chaque atelier découverte comprend

5 vins d’artisans sélectionnés par nos soins,

Une planche de tapas, réalisée maison, avec des produits de saison, bio et locaux,

Un nombre de personnes limité a 12 personnes maximum,

Fourniture de verres adaptés & crachoirs,

Une transmission ludique et participative animée par 1 sommelier passionné et adepte du partage.

L’atelier débute à 19h30 (une présence 5/10min avant sera appréciée).

Nous pouvons annuler l’atelier s’il y a moins de 8 participants, dans ce cas nous vous rembourserons votre réservation sur le champ.

Nous pensons aussi aux personnes végétariennes, précisez le au moment de la commande dans la rubrique destinée aux précisions. 39 .

8 place Emma Calvé Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 7 75 78 67 12 bonjour@trinquonsaveyron.com

English :

Thursday, May 28, 2026: « Cépages Oubliés » in Rodez ? 7:30pm. Workshop duration: approx. 1h30.

Please register at least 2 days before the workshop.

German :

Donnerstag, 28. Mai 2026: « Vergessene Rebsorten » in Rodez? 19:30 Uhr. Dauer des Workshops: ca. 1,5 Stunden.

Anmeldung bis spätestens 2 Tage vor dem Workshop.

Italiano :

Giovedì 28 maggio 2026: « Cépages Oubliés » a Rodez ? 19.30. Durata del workshop: circa 1h30.

Si prega di iscriversi almeno 2 giorni prima del workshop.

Espanol :

Jueves 28 de mayo de 2026: « Cépages Oubliés » en Rodez ? 19.30 h. Duración del taller: 1h30 aproximadamente.

Se ruega inscribirse al menos 2 días antes del taller.

L’événement Trinquons atelier Cépages Oubliés Rodez a été mis à jour le 2025-09-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)