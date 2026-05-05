Exposition Hiroshi Sugimoto, Musée Soulages, Rodez

Exposition Hiroshi Sugimoto Samedi 23 mai, 20h00 Musée Soulages Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Un nuit pas comme les autres !

Nuit des musées 2026 : 23 mai, le musée Soulages sera exceptionnellement ouvert de 20h à minuit.

accès gratuit dans la limite des places disponibles.

Cette nuit pas comme les autres promet d’être une célébration de l’art, de la curiosité et de l’émotion, ne manquez pas cette occasion de découvrir le musée autrement. Plongez dans l’univers fascinant de Pierre Soulages et d’Hiroshi Sugimoto au rythme de la danse, de la musique et du théâtre, ou par la pratique d’un atelier à la tombée de la nuit.

Cette soirée est également l’occasion de découvrir l’exposition temporaire actuellement présentée : HIROSHI SUGIMOTO: REPRENDRE LA MÉLODIE et de redécouvrir la collection permanente Pierre Soulages.

Musée Soulages Avenue Victor Hugo, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 33565738260 https://musee-soulages-rodez.fr Le musée abrite la plus importante collection au monde d’œuvres du peintre et graveur Pierre Soulages (1919-2022), né à Rodez : des œuvres de jeunesse, des peintures sur toile, des peintures sur papier, dont les précieux brous de noix, l’ensemble des estampes, les bronzes, le vase de Sèvres et les travaux préparatoires aux vitraux de Conques.

En 2020 puis en 2023, le musée s’est enrichi de dons d’importance : il offre désormais un panorama de 1934, premières œuvres figuratives, jusqu’à la dernière œuvre peinte par l’artiste le 15 mai 2022.

Le musée est également doté d’une vaste salle d’exposition temporaire conçu pour accueillir des événements de portée internationale et nationale

Dessiné et conçu par les architectes Catalans RCR Arquitectes (Prix Pritzker 2017), résolument de son temps, le bâtiment se déploie sur plus de 6 000m².

Nuit européenne des musées

©musee Soulages Rodez