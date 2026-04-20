Rodez

Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3

Cinéma CGR Rodez, Av. Victor Hugo, 12000 Rodez Rodez Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026!

Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes!

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026!

Pour cette nouvelle saison les films se déroulent au Népal, en France, et dans les Alpes !

Chaque séance présente 3 aventures humaines, 2h45 de sensations et d’émotions. L’un des créateurs du festival est présent pour animer la soirée.

Plus d’infos http://www.histoirescrapahutes.com

La bande-annonce

https://youtu.be/D1g3gtTHsbw?si=Yn-XSqsLukC4ts1C .

Cinéma CGR Rodez, Av. Victor Hugo, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

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English :

Season 3 of the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival arrives in spring 2026!

It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!

L’événement Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Rodez a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)