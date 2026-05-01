Rodez

COLOR RUN RODEZ 2026

Les Haras de Rodez Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Prépare-toi pour une course fun, festive et pleine de couleurs !

Entre amis, en famille ou entre collègues, viens courir, marcher et surtout t’amuser.

Après le succès de la première édition, les étudiants STAPS Management de Rodez sont heureux de vous proposer la 2ᵉ édition de la Color Run, qui aura lieu le dimanche 17 mai 2026 !

Venez partager un moment sportif, festif et coloré accessible à tous. Que vous soyez sportif ou simplement là pour le plaisir, l’objectif est surtout de s’amuser et repartir couvert de couleurs !

Course de 5km sans prise de tête, sourire et soleil garantis !!! Lancés de poudre colorée au programme !

Lieu Haras de Rodez

Heure de départ 11h00

Âge minimum événement ouvert à partir de 12 ans

Poudre colorée poudre non toxique utilisée pendant la course

Participation course accessible aux coureurs comme aux marcheurs

Sur place DJ, bandas battucada, buvette, food trucks, vente tickets tombola… 10 .

Les Haras de Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie color.runrodez12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for a fun, festive and colorful race!

With friends, family or colleagues, come and run, walk and, above all, have fun.

L’événement COLOR RUN RODEZ 2026 Rodez a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)