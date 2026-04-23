Le Grand Schisme et les Papes du Viaur Auditorium des archives départemental Rodez
Le Grand Schisme et les Papes du Viaur Auditorium des archives départemental Rodez vendredi 5 juin 2026.
Rodez
Le Grand Schisme et les Papes du Viaur
Auditorium des archives départemental 25 Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Jerôme Vialaret est un historien passionné de cette histoire qui a agité le Rouergue de 1378 à 1417.
Le Comté de Rodez comptait parmi les fidèles de Benoit XIII alors que pratiquement tout le monde reconnaissait alors Martin V comme le vrai pape. Comment les abbés de nos grandes abbayes cisterciennes: Bonneval et Bonnecombe ont-ils réagi? .
Auditorium des archives départemental 25 Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 43 58 15 30 cisterciensenrouergue@outlook.com
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English :
Jerôme Vialaret is a passionate historian of the story that shook Rouergue from 1378 to 1417.
L’événement Le Grand Schisme et les Papes du Viaur Rodez a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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