Le Grand Schisme et les Papes du Viaur Auditorium des archives départemental Rodez

Rodez

Le Grand Schisme et les Papes du Viaur

Auditorium des archives départemental 25 Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Jerôme Vialaret est un historien passionné de cette histoire qui a agité le Rouergue de 1378 à 1417.

Le Comté de Rodez comptait parmi les fidèles de Benoit XIII alors que pratiquement tout le monde reconnaissait alors Martin V comme le vrai pape. Comment les abbés de nos grandes abbayes cisterciennes: Bonneval et Bonnecombe ont-ils réagi? .

Auditorium des archives départemental 25 Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 43 58 15 30 cisterciensenrouergue@outlook.com

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English :

Jerôme Vialaret is a passionate historian of the story that shook Rouergue from 1378 to 1417.

L’événement Le Grand Schisme et les Papes du Viaur Rodez a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)