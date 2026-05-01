Rodez

NUIT DES MUSEES Concert Ursa Pops au musée Fenaille

14 place Eugène Raynaldy Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Avec Up, son premier album, Ursa Pops déploie une pop électrique et habitée, où se mêlent l’énergie du rock indépendant, les nappes du shoegaze et l’esprit lo-fi des débuts.

Entre tensions noisy et éclats mélodiques, le groupe construit un univers riche en contrastes, à la fois rugueux et lumineux, immédiat et profondément travaillé. Chanté en français comme en anglais, souvent en retrait derrière les guitares, Up cultive une émotion singulière, entre mélancolie diffuse et élans lumineux.

Gratuit, sans réservation. .

14 place Eugène Raynaldy Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 84 30

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English :

With Up, her debut album, Ursa Pops unfurls an electric, inhabited pop that combines the energy of indie rock, the layers of shoegaze and the lo-fi spirit of the early days.

L’événement NUIT DES MUSEES Concert Ursa Pops au musée Fenaille Rodez a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)