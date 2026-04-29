Bal traditionnel Rodez
Bal traditionnel Rodez samedi 6 juin 2026.
Rodez
Bal traditionnel
1 Rue Saint Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La classe de Musiques traditionnelles du Conservatoire dirigée par Antoine Charpentier et le duo Bachelerie Quintard vous entraînent dans la danse !
Bourrées, scottish, mazurkas et valses seront au programme de bal traditionnel.
Venetz nombroses! .
1 Rue Saint Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13
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English :
The Conservatoire’s Traditional Music class, led by Antoine Charpentier, and the Bachelerie Quintard duo will get you dancing!
L’événement Bal traditionnel Rodez a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)