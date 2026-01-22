Concert Lionel Suarez Jazz- Entre autres Rodez

Rodez

Concert Lionel Suarez Jazz- Entre autres

Place du Maréchal Foch Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Lionel Suarez, accordéoniste virtuose ayant accompagné Nougaro, Aznavour, Véronique Sanson… revient vers sa région d’origine pour un concert au profit de l’association Jamais Sans toit à Rodez.

Difficile de résumer la carrière de cet artiste hors norme. De Claude Nougaro à Jean Rochefort, en passant par Bernard Lavilliers, Charles Aznavour ou l’Orchestre National de Jazz, Lionel Suarez a mis sa polyvalence au service des plus grands. Coloriste subtil, il a su réinventer l’accordéon en lui offrant des textures orchestrales inédites.

Ce concert est organisé au profit de JST Aveyron (Jamais Sans Toit). L’entrée est en participation libre, permettant à chacun de soutenir l’association tout en découvrant un artiste de renommée internationale.

Musicien libre, prodigue, voyageur, il compose, il fédère, il assemble ders spectacles qui sont à la fois musique, théâtre, audace, vertige. Peu d’instrumentistes ont autant que lui le respect des mots, peu de musiciens une telle passion de la parole, peu d’artistes un tel respect du silence, du retrait, de la retenue . Bertrand Dicale.

Inclassable, sa sensibilité de jazzman s’est précisée au cours du temps, et il a joué aves les plus grands jusqu’à l’orchestre national de Jazz. Avec Jean Rochefort, il créé en 2007 Entre -Autres , première pièce de théâtre dont il signe la musique originale. Depuis il a composé et interprété ses partitions pour de multiples spectacles enchanteurs: Piaf, l’être intime avec Clothilde Courau, Ici, Nougaro avec Grégory Montel.

Lionel Suarez, le plus délicat et le plus réserve des accordéonistes actuels Francis Marmande, le Monde. .

Place du Maréchal Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 07 62 04 12 martie-jose.heimendinger@wanadoo.fr

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English :

Lionel Suarez, virtuoso accordionist who has accompanied the likes of Nougaro, Aznavour and Véronique Sanson, returns to his native region for a benefit concert for the Jamais Sans toit association in Rodez.

L’événement Concert Lionel Suarez Jazz- Entre autres Rodez a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)