Café occitan Rodez
Café occitan Rodez jeudi 22 janvier 2026.
Café occitan
Ostal del Patrimòni Place Foch Rodez Aveyron
Gratuit
Gratuit
Début : Jeudi 2026-01-22
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Café occitan ouvert à toutes et à tous, que vous parliez occitan ou non.
Le thème pour ce mois-ci est les foires d’hier et d’aujourd’hui. Nous évoquerons leur évolution, la circulation des animaux, la gestion des crises sanitaires… .
Ostal del Patrimòni Place Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 18 75 contact@ccor.eu
English :
Occitan café open to all, whether you speak Occitan or not.
