Café occitan Rodez

Café occitan

Ostal del Patrimòni Place Foch Rodez Aveyron

Début : Jeudi 2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Café occitan ouvert à toutes et à tous, que vous parliez occitan ou non.

Le thème pour ce mois-ci est les foires d’hier et d’aujourd’hui. Nous évoquerons leur évolution, la circulation des animaux, la gestion des crises sanitaires… .

Ostal del Patrimòni Place Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 18 75 contact@ccor.eu

Occitan café open to all, whether you speak Occitan or not.

