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Le Grand Rallye Photo Rodez

Le Grand Rallye Photo Rodez

Le Grand Rallye Photo Rodez samedi 30 mai 2026.

Adresse : 6 Boulevard Gambetta

Ville : 12000 Rodez

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Gratuit

Rodez

Le Grand Rallye Photo

6 Boulevard Gambetta Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le samedi 30 mai, participez à un grand jeu de piste dans Rodez !
Le samedi 30 mai, participez au Grand Rallye Photo d’Agglobus pour remporter une surprise gourmande !
Comment se déroule le jeu ?

> Par équipe de 6 maximum, inscrivez-vous via le lien ci-dessous
> Le jour J, rendez-vous à l’Agence Agglobus (6 Boulevard Gambetta, Rodez). Vous avez le choix entre deux créneaux de départ entre 9h et 10h ou entre 13h30 et 14h30
> Récupérez votre feuille de route et votre mascotte. Des énigmes se trouveront sur votre feuille de route, il faudra les déchiffrer pour savoir où vous rendre !
> Partez dans Rodez pour retrouver les différents lieux et les prendre en photos avec votre mascotte !
> Quand vous avez toutes vos photos, retournez à l’Agence pour récupérer votre surprise.

Alors ? Prêt.e à relever le défi ?   .

6 Boulevard Gambetta Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 82 24 02 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, May 30, take part in a great treasure hunt in Rodez!

L’événement Le Grand Rallye Photo Rodez a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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