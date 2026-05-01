Rodez

Le Grand Rallye Photo

6 Boulevard Gambetta Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai, participez à un grand jeu de piste dans Rodez !

Le samedi 30 mai, participez au Grand Rallye Photo d’Agglobus pour remporter une surprise gourmande !

Comment se déroule le jeu ?

> Par équipe de 6 maximum, inscrivez-vous via le lien ci-dessous

> Le jour J, rendez-vous à l’Agence Agglobus (6 Boulevard Gambetta, Rodez). Vous avez le choix entre deux créneaux de départ entre 9h et 10h ou entre 13h30 et 14h30

> Récupérez votre feuille de route et votre mascotte. Des énigmes se trouveront sur votre feuille de route, il faudra les déchiffrer pour savoir où vous rendre !

> Partez dans Rodez pour retrouver les différents lieux et les prendre en photos avec votre mascotte !

> Quand vous avez toutes vos photos, retournez à l’Agence pour récupérer votre surprise.

Alors ? Prêt.e à relever le défi ? .

6 Boulevard Gambetta Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 82 24 02 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, May 30, take part in a great treasure hunt in Rodez!

L’événement Le Grand Rallye Photo Rodez a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)