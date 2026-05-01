Le Grand Rallye Photo Rodez
Le Grand Rallye Photo Rodez samedi 30 mai 2026.
Rodez
Le Grand Rallye Photo
6 Boulevard Gambetta Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le samedi 30 mai, participez à un grand jeu de piste dans Rodez !
Le samedi 30 mai, participez au Grand Rallye Photo d’Agglobus pour remporter une surprise gourmande !
Comment se déroule le jeu ?
> Par équipe de 6 maximum, inscrivez-vous via le lien ci-dessous
> Le jour J, rendez-vous à l’Agence Agglobus (6 Boulevard Gambetta, Rodez). Vous avez le choix entre deux créneaux de départ entre 9h et 10h ou entre 13h30 et 14h30
> Récupérez votre feuille de route et votre mascotte. Des énigmes se trouveront sur votre feuille de route, il faudra les déchiffrer pour savoir où vous rendre !
> Partez dans Rodez pour retrouver les différents lieux et les prendre en photos avec votre mascotte !
> Quand vous avez toutes vos photos, retournez à l’Agence pour récupérer votre surprise.
Alors ? Prêt.e à relever le défi ? .
6 Boulevard Gambetta Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 82 24 02 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday, May 30, take part in a great treasure hunt in Rodez!
L’événement Le Grand Rallye Photo Rodez a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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