Atelier pour tous – « horizon de Nuit », Musée Soulages, Rodez

Atelier pour tous – « horizon de Nuit » Samedi 23 mai, 20h00 Musée Soulages Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Atelier pour tous – « horizon de Nuit »

Exprimez votre créativité lors d’un atelier accessible à tous, inspiré de l’univers du photographe Hiroshi Sugimoto.

Une grande feuille noire vous attend sur le mur de l’atelier, traversée par une simple ligne d’horizon esquissée… À la craie, chacun est invité à y laisser sa trace : dans la partie ‘mer’, une vague, un reflet ; dans la partie ‘ciel’, une étoile, une lueur. Sur le temps de la soirée, l’image se compose collectivement, portée par les gestes de tous les visiteurs de la Nuit. Celles et ceux qui le souhaitent pourront laisser leur adresse mail afin de recevoir le visuel final.

Pour les amateurs d’‘horizons secrets’, des petits formats seront également proposés, invitant à créer des paysages intimes, rêvés et silencieux.

Atelier ouvert à tous, sans réservation.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

En continu à l’atelier, de 20 h à minuit.

Musée Soulages Avenue Victor Hugo, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 33565738260 https://musee-soulages-rodez.fr Le musée abrite la plus importante collection au monde d’œuvres du peintre et graveur Pierre Soulages (1919-2022), né à Rodez : des œuvres de jeunesse, des peintures sur toile, des peintures sur papier, dont les précieux brous de noix, l’ensemble des estampes, les bronzes, le vase de Sèvres et les travaux préparatoires aux vitraux de Conques.

En 2020 puis en 2023, le musée s’est enrichi de dons d’importance : il offre désormais un panorama de 1934, premières œuvres figuratives, jusqu’à la dernière œuvre peinte par l’artiste le 15 mai 2022.

Le musée est également doté d’une vaste salle d’exposition temporaire conçu pour accueillir des événements de portée internationale et nationale

Dessiné et conçu par les architectes Catalans RCR Arquitectes (Prix Pritzker 2017), résolument de son temps, le bâtiment se déploie sur plus de 6 000m².

Nuit européenne des musées

©musée Soulages. Cédric Meravilles