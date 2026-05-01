Rodez

Inauguration HARAS CULTURE 12

20 rue Eugène Loup Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association HARAS CULTURE 12, créée en 2017, inaugure son local au cœur des haras de Rodez le samedi 30 mai 2026 à 17h. Un spectacle gratuit de poésie en musique est proposé.

Dans le cadre de l’inauguration de son local au cœur des haras de Rodez, l’association HARAS CULTURE 12 vous invite à un moment poétique et musical en compagnie de Jean Yves Tayac, poète, et Aurélia Nowak, compositrice et illustratrice. Ils tisseront un dialogue entre mots, musique et couleurs autour du recueil Singularité d’une île . Un temps d’échange et un verre de l’amitié sera proposé à l’issue par l’association Haras Culture 12. .

20 rue Eugène Loup Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 07 30 68 57 haras.culture.12@gmail.com

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English :

The HARAS CULTURE 12 association, created in 2017, is inaugurating its premises in the heart of the Rodez stud farm on Saturday, May 30, 2026 at 5pm. A free show of poetry and music will be presented.

L’événement Inauguration HARAS CULTURE 12 Rodez a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)