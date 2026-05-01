Rodez

Poésie en musique

Haras de Rodez Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de l’inauguration de ses nouveaux locaux aux Haras de Rodez, l’association Haras culture 12 vous invite à un moment poétique et musical en compagnie de Jean-Yves Tayac, poète, et Aurélia Nowak, compositrice et illustratrice.

Ils tisseront un dialogue entre mots et musique et couleurs autour du recueil Singularité d’une ile . Un temps d’échange et un verre de l’amitié sera proposé à l’issu de leur représentation. .

Haras de Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 10 39 82 15 haras.culture.12@gmail.com

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English :

As part of the inauguration of its new premises at the Haras de Rodez, the Haras Culture 12 association invites you to a poetic and musical moment in the company of poet Jean-Yves Tayac and composer and illustrator Aurélia Nowak.

L’événement Poésie en musique Rodez a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)