Poésie en musique Rodez
Poésie en musique Rodez samedi 30 mai 2026.
Rodez
Poésie en musique
Haras de Rodez Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre de l’inauguration de ses nouveaux locaux aux Haras de Rodez, l’association Haras culture 12 vous invite à un moment poétique et musical en compagnie de Jean-Yves Tayac, poète, et Aurélia Nowak, compositrice et illustratrice.
Ils tisseront un dialogue entre mots et musique et couleurs autour du recueil Singularité d’une ile . Un temps d’échange et un verre de l’amitié sera proposé à l’issu de leur représentation. .
Haras de Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 10 39 82 15 haras.culture.12@gmail.com
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English :
As part of the inauguration of its new premises at the Haras de Rodez, the Haras Culture 12 association invites you to a poetic and musical moment in the company of poet Jean-Yves Tayac and composer and illustrator Aurélia Nowak.
L’événement Poésie en musique Rodez a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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