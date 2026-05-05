Vide grenier de Layoule Rodez
Vide grenier de Layoule Rodez dimanche 7 juin 2026.
Rodez
Vide grenier de Layoule
rue des ondes Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association des parents d’élèves de l’école Cardaillac à Rodez organise le dimanche 7 juin 2026 un vide grenier sur les berges de Layoule de 8h00 à 17h00 pour les visiteurs.
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rue des ondes Rodez 12000 Aveyron Occitanie apecardaillacrodez@gmail.com
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English :
The parents? association of the Cardaillac school in Rodez is organizing a garage sale on the banks of the Layoule river on Sunday June 7, 2026, from 8am to 5pm for visitors.
L’événement Vide grenier de Layoule Rodez a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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