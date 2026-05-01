Un lundi en coulisses La menuiserie Rodez

Rodez

Un lundi en coulisses

La menuiserie 14 rue du 11 novembre Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-18

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Lecture de textes de Shiho Kasahara et Padrig Vion

La chaise et le grain de sable en partenariat avec le collectif à mots découverts vous invite à une lecture publique de 2 textes de théâtre inédits.

Le principe les lectures sont à chaud, les comédiens présents dans la salle se portent volontaires pour lire et faire entendre. Un exercice sans filet pour donner envie aux personnes réunies ce jour-là de s’emparer du texte et de rencontrer l’auteur. Vous êtes comédien.ne.s professionnel.le.s ou amateur.e.s, vous êtes spectateur.ice averti.e (ayant déjà apprécié plusieurs spectacles), vous avez envie de rencontrer cette expérience, alors venez nombreux.ses à cette aventure en Aveyron. .

La menuiserie 14 rue du 11 novembre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 80 02 01 29 lamenuiserierodez@wanadoo.fr

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English :

Reading of texts by Shiho Kasahara and Padrig Vion

L’événement Un lundi en coulisses Rodez a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)