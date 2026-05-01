Parents, Enfants , Intelligence artificielle comment accompagner l’évolution Rodez

Rodez

Parents, Enfants , Intelligence artificielle comment accompagner l’évolution

1 rue du Gaz Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Les associations Familiales Laïques de l’Aveyron et la FCPE proposent une conférence débat Parents, Enfants, intelligence artificielle comment accompagner l’évolution ? Le mardi 19 mai 2026 à 20h 30 à la Maison des associations avec Guilhem Landès.

Parents, Enfants, Intelligence artificielle : comment accompagner l’évolution ?

L’intelligence artificielle (IA) et des outils comme ChatGPT s’installent au cœur du quotidien des enfants et des adolescents. De plus en plus d’élèves utilisent ces technologies pour leurs devoirs, leurs recherches, leurs loisirs numériques.

Pour de nombreux parents, cette évolution soulève des questions comment accompagner ses enfants dans l’usage de l’IA? Quels sont les risques, mais aussi les opportunités éducatives de ces nouveaux outils numériques ?

Intelligence artificielle :

De quoi parle t-on ?

Quels risques ? Quels bénéfices ?

Comment aider les enfants à en développer un usage responsable ?

Comment les aider à comprendre que l’IA n’est pas une vérité absolue, les encourager à vérifier les informations trouvées en ligne, les sensibiliser à l’importance de l’esprit critique, même face à des réponses bien formulées ?

Venez en discuter avec Guilhem Landès formateur dans le domaine du numérique associé au sein d’Oneïa. Il accompagne depuis 10 ans les organisations et les familles dans la transformation numérique à travers les formations, la création de contenu et la sensibilisation, dans la prévention aux dangers d’internet en France et à l’étranger. .

1 rue du Gaz Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 33 34 67 71 cdafal.aveyron@laposte.net

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English :

The associations Familiales Laïques de l?Aveyron and the FCPE propose a conference-debate: Parents, Children, Artificial Intelligence how to accompany evolution? Tuesday May 19, 2026 at 8:30 pm at the Maison des associations with Guilhem Landès.

L’événement Parents, Enfants , Intelligence artificielle comment accompagner l’évolution Rodez a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)