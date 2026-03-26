SOMNÉLIE Rodez
SOMNÉLIE Rodez samedi 18 avril 2026.
SOMNÉLIE
37 avenue Tarayre Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Sieste musicale Somnélie le samedi 18 avril à 10h30, 16h et 17h (durée 30 mins)
Par la Cie Génial au JaponSpectacle en famillede 3 mois à 3 ans
Lumière tamisée, coussins pour être confortablement installé, jeux d’ombres et projections oniriques, Blandine & Emeline nous embarquent pour une expérience autant visuelle que sonore. Une sieste musicale douce et enchantée, où les artistes de leurs voix douces alternent narration, chanson et théâtre d’ombre. On découvre un univers poétique et hypnotisant. .
37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr
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English :
Musical siesta: Somnélie Saturday, April 18 at 10:30 a.m., 4 p.m. and 5 p.m. (duration: 30 mins)
L’événement SOMNÉLIE Rodez a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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