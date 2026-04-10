Rodez

Apéro, concerts, dégustations des Vins de l’Aveyron

8 place Emma Calvé Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Samedi 18 Avril Journée festive chez Trinquons avec Contre-Pente, l’association de vigneron.nes aveyronnais.es, qui fête sa cuvée solidaire.

Au programme

Dégustation de la cuvée Contre-Pente en présence des vigneron.nes de l’asso

En + chaque vigneron.ne vous fait découvrir le terroir Aveyronnais avec un 1 vin de son domaine.

Concerts & Apéro Rémi Romieu à l’occordéon à 11h30 (avec du rouge, du blanc, du saucisson), Caroline Joh Voix & Guitare à 18h00 pour clôturer la journée,

Restauration sur Place,

Toute la journée Plateaux d’Huîtres, planches & tapas (et pour l’occasion on fait sauter le droit de bouchon).

L’association Contre-Pente Késako

Face aux aléas climatiques, 11 vigneron.nes de l’Aveyron se sont unis pour créer l’association Contre-Pente .

Ce collectif solidaire défend une viticulture saine, sincère et à taille humaine. Leur but est du mutualiser leurs forces et de s’entraider en cas de coup dur.

Une union forte pour assurer la résilience et le rayonnement de nos beaux terroirs Aveyronnais.

Ils ont créé cette cuvée, issue de la vendange 2025, mettant en commun une partie des raisins de chaque domaine afin de financer un fond de secours destiné à protéger les vigneron.nes face aux futurs aléas climatiques et économiques.

Rendez-vous le 18 Avril derrière la cathédrale de Rodez, au 8 Place Emma Calvé. .

8 place Emma Calvé Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday April 18: Festive day at Trinquons with Contre-Pente, the Aveyron winegrowers? association, celebrating its solidarity cuvée.

L’événement Apéro, concerts, dégustations des Vins de l’Aveyron Rodez a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)