Concert De la Corse au Rouergue La menuiserie Rodez

Rodez

Concert De la Corse au Rouergue

La menuiserie 14 rue du 11 novembre Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

avec Jean Sylvain Savignoni et Duie Chitarre

Jean-Sylvain Savignoni rendra hommage à son père corse, et chantera sur son absence en réunissant les chansons des deux pays chers à son cœur, son pays natal et le Rouergue.

Il sera accompagné par Duie Chitarre.

Aux chants corses qui égrèneront, souvenirs, vie familiale et populaire, se joindront des mélodies rouergates venues du fond des âges et perpétuées par la tradition orale. 10 .

La menuiserie 14 rue du 11 novembre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 50 02 lamenuiserierodez@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

with Jean Sylvain Savignoni and Duie Chitarre

L’événement Concert De la Corse au Rouergue Rodez a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)