Concert De la Corse au Rouergue La menuiserie Rodez
Concert De la Corse au Rouergue La menuiserie Rodez dimanche 10 mai 2026.
Rodez
Concert De la Corse au Rouergue
La menuiserie 14 rue du 11 novembre Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
avec Jean Sylvain Savignoni et Duie Chitarre
Jean-Sylvain Savignoni rendra hommage à son père corse, et chantera sur son absence en réunissant les chansons des deux pays chers à son cœur, son pays natal et le Rouergue.
Il sera accompagné par Duie Chitarre.
Aux chants corses qui égrèneront, souvenirs, vie familiale et populaire, se joindront des mélodies rouergates venues du fond des âges et perpétuées par la tradition orale. 10 .
La menuiserie 14 rue du 11 novembre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 50 02 lamenuiserierodez@wanadoo.fr
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English :
with Jean Sylvain Savignoni and Duie Chitarre
L’événement Concert De la Corse au Rouergue Rodez a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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