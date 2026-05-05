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Comedie musicale LES MISERABLES Rodez

Comedie musicale LES MISERABLES Rodez

Comedie musicale LES MISERABLES Rodez samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Boulevard du 122e RI

Ville : 12000 Rodez

Département : Aveyron

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 12.6 Tarif enfant Moins de 8 ans

Rodez

Comedie musicale LES MISERABLES

Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR
12.6
Tarif enfant
Moins de 8 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

LES MISERABLES Comedie musicale ( libre adaptation ).
Plongez au coeur d’une fresque humaine puissante inspirée de l’œuvre de Victor Hugo, samedi 4 juillet 20h, ou dimanche 5 juillet 15h.
Porté par 170 artistes réunis sur scène et près de 200 personnes mobilisées , ce spectacle exceptionnel mêle danse , théâtre et musique dans une mise en scène ambitieuse et immersive.
À travers des tableaux intenses et sensibles , suivez des destins marqués par la lutte , l’espoir , l’injustice et la quête de liberté . Une œuvre intemporelle revisitée avec énergie , exigence et émotion par les élèves et artistes de l’Espace Création Danse .
Un spectacle grand format accessible à tous , où la force du collectif et la passion des interprètes vous emporteront du début à la fin .
 
Lieu Amphithéâtre de Rodez  12.6  .

Boulevard du 122e RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

LES MISERABLES Musical comedy ( free adaptation ).
Immerse yourself in a powerful human fresco inspired by Victor Hugo, Saturday July 4 8pm, or Sunday July 5 3pm.

L’événement Comedie musicale LES MISERABLES Rodez a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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