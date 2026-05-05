Rodez

Comedie musicale LES MISERABLES

Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

12.6

Tarif enfant

Moins de 8 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

LES MISERABLES Comedie musicale ( libre adaptation ).

Plongez au coeur d’une fresque humaine puissante inspirée de l’œuvre de Victor Hugo, samedi 4 juillet 20h, ou dimanche 5 juillet 15h.

Porté par 170 artistes réunis sur scène et près de 200 personnes mobilisées , ce spectacle exceptionnel mêle danse , théâtre et musique dans une mise en scène ambitieuse et immersive.

À travers des tableaux intenses et sensibles , suivez des destins marqués par la lutte , l’espoir , l’injustice et la quête de liberté . Une œuvre intemporelle revisitée avec énergie , exigence et émotion par les élèves et artistes de l’Espace Création Danse .

Un spectacle grand format accessible à tous , où la force du collectif et la passion des interprètes vous emporteront du début à la fin .



Lieu Amphithéâtre de Rodez 12.6 .

Boulevard du 122e RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

LES MISERABLES Musical comedy ( free adaptation ).

Immerse yourself in a powerful human fresco inspired by Victor Hugo, Saturday July 4 8pm, or Sunday July 5 3pm.

L’événement Comedie musicale LES MISERABLES Rodez a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)