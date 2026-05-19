Rodez

Festival d’Autan Hommages & sonates françaises

Place du Maréchal Foch Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Gratuit -16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Dans l’écrin de la Chapelle Royale, cette soirée d’ouverture promet un moment d’intensité, d’élégance et de ferveur, porté par deux interprètes réunis autour d’un même goût de l’élan, de la couleur et de l’émotion.

Pour sa 11e édition, ce rendez-vous désormais incontournable réunit artistes internationaux, créations, opéras de poche et grands chefs-d’œuvre de la musique de chambre dans des lieux d’exception.

Un festival à taille humaine, porté par l’exigence des plus grands.

Entre éclat pianistique et grandes pages pour violon et piano, cette soirée met à l’honneur des œuvres intenses, contrastées et profondément inspirées. Le pianiste François-Xavier Poizat rend hommage à trois grands maîtres du passé à travers un parcours plein de poésie, de feu et de virtuosité.

En seconde partie, la sonate française occupe toute sa place. Deux chefs-d’œuvre où le violon et le piano dialoguent avec passion, raffinement et ampleur.

Durée 1h15

Buvette sur place 0 .

Place du Maréchal Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 9 84 00 27 27 contact.festivaldautan@gmail.com

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English :

Set against the backdrop of the Chapelle Royale, this opening night promises a moment of intensity, elegance and fervor, brought to life by two performers united by a shared taste for élan, color and emotion.

L’événement Festival d’Autan Hommages & sonates françaises Rodez a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)