Rodez

Fête de Gourgan

Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 26 juin pour la traditionnelle Fête de Gourgan, un moment festif et fédérateur qui réunira habitants, associations, partenaires et bénévoles.

Au programme animations, spectacles, musique et convivialité.

Cette fête est l’occasion de célébrer ensemble la dynamique de notre quartier et de partager un agréable moment avant l’été.

Nous comptons sur votre présence et celle de vos proches pour faire de cette édition un beau succès ! .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 67 73

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English :

We look forward to seeing you on Friday June 26 for the traditional Fête de Gourgan, a festive event bringing together residents, associations, partners and volunteers.

L’événement Fête de Gourgan Rodez a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)