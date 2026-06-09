Rodez

Guinguette Paysanne

2 Rue des Moutiers Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez partager un moment convivial apéro, tapas paysans, bières locales et musique en direct dans une ambiance festive ouverte à tous.

Une soirée festive et gourmande à Rodez !

Le magasin Paysans Direct vous invite à sa Guinguette Paysanne pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et des saveurs locales.

Au programme

-Bières locales

-Apéro convivial

-Tapas paysans préparés avec des produits du terroir

-Musique en direct pour animer la soirée

-Magasin ouvert durant l’événement

Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement curieux de découvrir les producteurs locaux, cette soirée est l’occasion idéale de profiter d’une ambiance chaleureuse et festive tout en dégustant des produits de qualité. .

2 Rue des Moutiers Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 18 65

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English :

Come and share a convivial moment: aperitifs, tapas, local beers and live music in a festive atmosphere open to all.

L’événement Guinguette Paysanne Rodez a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)