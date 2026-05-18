Rodez

Hantez sans frapper

1 Rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Dans le cadre des restitutions de fin d’année des clubs et activités de la MJC de Rodez, le club comédie musicale vous propose de venir assister au spectacle créé par leurs soins cette année, intitulé Hantez sans frapper , le jeudi 11 juin.

De nos jours, quelque part en Bretagne…

À la suite du décès de sa tante Berthe, propriétaire du Domaine de Dana , Isaure de la Fontaine de Dana vient s’installer avec sa fille Perrette dans la vieille demeure dont elle est l’unique héritière.

Il y a 15 ans, lors de vacances au domaine, Perrette (10 ans à l’époque) est tombée d’un pommier. Cette chute sur la tête l’a plongée dans un coma léger mais confirmé qu’elle n’a pas quitté depuis…

Isaure garde toujours l’espoir que sa fille se réveille un jour. Elle espère que leur installation dans la maison familiale pourra l’y aider.

Mais Isaure et Perrette ne sont pas les seules habitantes de la demeure….

Tout public

Durée 1h30

Billetterie en ligne et à l’accueil de la MJC de Rodez 8€ par personne, 4€ pour les enfants de moins de 12 ans 8 .

1 Rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13

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English :

As part of the MJC de Rodez’s end-of-year club and activity presentations, the musical comedy club invites you to come and see the show they’ve created this year, entitled Hantez sans frapper , on Thursday June 11.

L’événement Hantez sans frapper Rodez a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)