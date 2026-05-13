Exposition « La classe, l’oeuvre », Musée Fenaille, Rodez
Exposition « La classe, l’oeuvre », Musée Fenaille, Rodez samedi 23 mai 2026.
Exposition « La classe, l’oeuvre » Samedi 23 mai, 20h00 Musée Fenaille Aveyron
Gratuit, sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Le musée Fenaille présentera à l’occasion de la Nuit européenne des musées, la création des élèves de CE1 et CE2 de la classe de Marie Anselmi Macia, école de Gourgan, dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! ». Cette année, le musée Fenaille leur a proposé une exploration des représentations animales réelles, imaginaires et hybrides dans l’art médiéval. La nuit des musées est l’occasion de rendre visible leurs créations artistiques : une chimère géante sortie tout droit de leur imagination, créée collectivement, ainsi que des réalisations individuelles.
Musée Fenaille 14 Place Eugene Raynaldy, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565738430 https://musee-fenaille.rodezagglo.fr Histoire du Rouergue, de la préhistoire au XVIe siècle.
Collection de statues-menhirs la plus importante de France.
Le musée Fenaille présentera à l’occasion de la Nuit européenne des musées, la création des élèves de CE1 et CE2 de la classe de Marie Anselmi Macia, école de Gourgan, dans le cadre du dispositif « !…
©Ministère Culture
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